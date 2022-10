Sfreccia con l’auto contromano: era appena evaso dai domiciliari e aveva rubato dei ponteggi In manette è finito un 38enne napoletano, arrestato per evasione nonché denunciato per ricettazione.

Un'auto che sfrecciava, contromano, a tutta velocità, con il bagagliaio aperto dal quale fuoriuscivano alcuni ponteggi in ferro: questa la scena a cui ha assistito un agente del commissariato Arenella della Polizia di Stato che, mentre si recava al lavoro, ha incrociato l'auto tra via De Amicis e via Cavoni delle Noci allo Scudillo, quartiere Chiaiano, periferia Nord di Napoli.

Il poliziotto ha segnalato subito l'accaduto ai colleghi, che si sono messi sulle tracce del veicolo e lo hanno individuato, poco dopo, in via Nuova Toscanella: contestualmente, hanno notato che un uomo si avvicinava alla vettura, sulla quale rimaneva una pedana da ponteggio, per scaricarla nel ballatoio di un'abitazione. I poliziotti hanno così controllato l'uomo, un 38enne napoletano, scoprendo che era sottoposto agli arresti domiciliari per rapina impropria: nel ballatoio dell'abitazione, inoltre, gli agenti hanno notato altri ponteggi in ferro, dei quali il 38enne non ha saputo spiegare la provenienza; anche il proprietario dell'abitazione, un uomo di 44 anni, non ha saputo indicare da dove provenissero quelle pedane in ferro.

I poliziotti, a quel punto, non hanno potuto fare altro che arrestare il 38enne, accusato di evasione dagli arresti domiciliari; per lui e per il 44enne proprietario dell'immobile è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione.