Sfondato il cancello del cimitero Monumentale di Poggioreale, abbattuto da un camion L’incidente avvenuto nei pressi del cancello di ingresso, interdetto sabato l’accesso ai veicoli. Il portone è stato riparato questa mattina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sfondato il cancello del cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli. Tra venerdì e sabato l'ingresso del camposanto cittadino è stato interdetto ai veicoli. Si poteva entrare solo a piedi. Secondo quanto apprende Fanpage.it, un camion, nel pomeriggio di venerdì si sarebbe scontrato con il cancello di ingresso, trascinando dietro una parte del portone. Una delle colonne laterali, che fa parte del portone, sarebbe rimasta danneggiata, spostata in parte dal suo basamento. Stamattina, però, il cancello è stato riparato.

Stop ai veicoli nel cimitero

L'area è transennata anche con i nastri bianchi e rossi. Da ieri, sabato 15 aprile 2023, si può accedere all'interno del cimitero monumentale, anche conosciuto come vecchio cimitero, come detto, solo a piedi. Una situazione che rende difficili anche Oggi il cimitero è aperto, nonostante ci sia l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale per il maltempo.

Lo scorso anno il camposanto chiuso per crollo

Il Cimitero Monumentale di Napoli era rimasto chiuso in gran parte lo scorso anno, a seguito di un crollo. Aveva riaperto i battenti al pubblico lunedì 12 settembre scorso, riprendendo le operazioni di polizia mortuaria. Lo storico camposanto partenopeo, che si trova nella zona orientale della città, era stato chiuso a causa di un grave crollo avvenuto all'inizio del mese di gennaio 2022. Le aree dove si è verificato il cedimento sono ancora interdette al pubblico, delimitate da recinzioni e provviste di appositi cartelli, e sono state oggetto in questi mesi delle operazioni di recupero delle salme.