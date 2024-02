Sfondano la vetrina con l’auto e rubano l’incasso: furto alla pizzeria Fresco ad Afragola ripreso in video I gestori del locale si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare il furto subito questa notte. “Furti e rapine continuano ad aumentare” ha detto il deputato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Bar, ristoranti, negozi presi di mira dai ladri nella provincia di Napoli. L'ultimo esercizio commerciale a cadere preda dei malviventi è la pizzeria Fresco ad Afragola, nella provincia di Napoli, che nella notte ha subito un furto con spaccata: i ladri hanno sfondato la vetrina del locale con un'automobile e hanno rubato il denaro contenuto nella cassa; il raid è stato ripreso in un video, pubblicato sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale i gestori della pizzeria si sono rivolti per denunciare l'accaduto.

I proprietari del locale scrivono al deputato: "Dopo un tentativo di qualche settimana fa, andato a vuoto, un gruppo di criminali è riuscito ad entrare nel nostro locale in Afragola, con una violenza inaudita. Nel video potrà vedere anche tutte le fasi salienti del furto subito. Abbiamo già adottato diverse misure per proteggere la nostra attività e i nostri dipendenti, ma riteniamo che sia necessario un intervento più ampio e coordinato da parte delle autorità competenti per affrontare efficacemente questo problema".

"Di questo passo chi avrà più il coraggio e l’interesse ad investire qui?. Da tempo chiediamo di istituire un tavolo per la sicurezza pubblica e fermare i furti ma il vero intervento deve venire dall’alto. Il Ministro deve inviare quegli agenti che aveva premesso, perché fino ad ora abbiamo visto ben poco. I criminali aumentano e gli agenti scarseggiano" hanno dichiarato Borrelli e Salvatore Iavarone, responsabile territoriale di Europa Verde.