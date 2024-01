Sfonda il cancello con l’auto e minaccia la compagna, lei si chiude in casa e chiama la Polizia Un 36enne è stato arrestato a Castel Volturno (Caserta) per maltrattamenti; per aggredire la compagna aveva abbattuto con l’auto il cancello di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un 36enne è finito in manette a Castel Volturno, in provincia di Caserta, per maltrattamenti ai danni della compagna e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: ha sfondato con l'auto il cancello dell'abitazione, è stato bloccato dagli agenti dopo una colluttazione; l'uomo è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

I poliziotti della Squadra Volante del commissariato di Castel Volturno sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto della donna che, terrorizzata per le minacce di morte, era riuscita a chiudersi in una stanza e aveva chiamato il 113 col cellulare, raccontando quello che stava accadendo: dopo aver abbattuto il cancello, utilizzando l'automobile come un ariete, il compagno aveva danneggiato anche arredi ed una porta all'interno dell'abitazione.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, pochi minuti dopo, il 36enne era ancora lì. Nemmeno alla vista delle divise si è calmato, anzi: se l'è presa anche con loro, ha iniziato a minacciarli e si è scagliato con violenza; è stato bloccato a fatica e soltanto dopo una colluttazione. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato rinchiuso in carcere.