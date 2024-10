video suggerito

“Sfida Impossibile” si gira a Benevento: il programma Mediaset in città dal 21 al 31 ottobre A Benevento si gira “Sfida Impossibile”, programma di Mediaset che andrà in onda su Italia 1. Le riprese dal 21 al 31 ottobre nel capoluogo sannita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Arco di Traiano a Benevento. [Foto G. Cozzolino / Fanpage.it]

Si girerà a Benevento, dal 21 al 31 ottobre 2024, il programma "Sfida Impossibile", prodotto dalla società E.G.E. Produzioni S.r.l. e che andrà in onda su Italia 1, Mediaset, nei prossimi mesi. Dopo l'annuncio sui social di Mara Franzese, presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, c'è stata anche la firma della delibera di giunta, che ha dato il via libera definitivo. La cittadina sannita, guidata dal sindaco Clemente Mastella, ospiterà dunque per 10 giorni troupe e protagonisti della trasmissione.

Si parte con le riprese da lunedì 21 ottobre, con le riprese che dureranno per 10 giorni. Poi il programma andrà in onda su Italia 1, ma non è stata ancora diffusa la data ufficiale. Nella delibera di giunta del comune di Benevento, si legge che Palazzo Mosti fornirà "la piena disponibilità a titolo non oneroso degli impianti sportivi, delle strutture ricettive locali per il soggiorno, la collaborazione a titolo non oneroso delle forze di polizia locale e protezione civile per l’assistenza e la gestione del traffico veicolare e l’occupazione dei luoghi pubblici che saranno scelti per la realizzazione del programma".

"Sono lieta di annunciare che Benevento sarà set di un nuovo format televisivo Mediaset che verrà girato a fine ottobre in città", ha scritto sui propri canali social Mara Franzese, presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, che poi rivolge "un sentito e doveroso ringraziamento alla Film Commission della Regione Campania e, in particolare, al suo direttore, Maurizio Gemma, con il quale abbiamo avviato da tempo un proficuo dialogo e una sinergica collaborazione per delocalizzare le produzioni sul nostro territorio; grazie al sindaco, all’assessore alla Cultura, al dirigente del settore, alla commissione da me presieduta, all’amministrazione e a tutti coloro che ci stanno supportando in questa operazione. Sarà una grande occasione di visibilità e promozione turistica per Benevento", ha aggiunto ancora Franzese, sottolineando che "Il lavoro, l’impegno e la passione pagano. E ne sono oggi più che mai davvero felice".