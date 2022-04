Sfera Ebbasta ai Quartieri Spagnoli di Napoli: videoclip davanti al murale di Maradona Il trapper lombardo ai Quartieri Spagnoli di Napoli venerdì per girare un videoclip davanti al murale di Maradona con il collega argentino Kaleb Di Masi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sfera Ebbasta "paparazzato" a Napoli: il noto cantante trapper è rimasto un'intera giornata venerdì per girare un nuovo videoclip, nel quale apparirà anche il grande murale di Maradona ai Quartiere Spagnoli. Proprio davanti all'opera che è una delle più note dedicate al Pibe de Oro, il trapper nato come Gionata Boschetti ha girato alcune scene insieme ad alcune ragazze, nonostante poco dopo si scatenasse un autentico diluvio universale, che comunque non ha spaventato il tanti fan del cantante lombardo, che hanno fedelmente atteso sotto la pioggia.

Il trapper, dopo un evento su via Dei Mille, aveva già firmato autografi ai fan in strada e si era lasciato immortale: poi, dopo il videoclip girato con il collega argentino Kaleb Di Masi sotto il murale di Maradona, ha pranzato da Concettina ai Tre Santi assieme al calciatore del Napoli e suo amico Andrea Petagna. Proprio la notizia che fosse in giro per il Centro Storico partenopeo aveva attratto diversi fan, che lo hanno di fatto "seguito" nel suo girare in città. Non sono mancati, tuttavia, i commenti negativi al videoclip: per molti, infatti, l'aver girato un videoclip davanti al murale di Diego Armando Maradona sarebbe stato quasi un gesto "sacrilego" nei confronti del Pibe de Oro. Di tutt'altro parere i fan partenopei di Sfera Ebbasta, che invece hanno plaudito alla scelta e già hanno fatto partire il conto alla rovescia per l'uscita del videoclip. Sfera Ebbasta che, del resto, a Napoli è sempre stato accolto da tantissimi fan: basta pensare a quando, tre anni fa, la sua presenza alla Feltrinelli di Piazza Garibaldi aveva di fatto portato in strada migliaia di giovanissimi, con il traffico letteralmente paralizzato dalle lunghe file createsi all'esterno.