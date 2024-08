video suggerito

Sfascia l'ospedale di Castellammare con la mazza da baseball: 12 dipendenti finiscono al Pronto Soccorso Dodici tra medici, infermieri e vigilanti hanno avuto bisogno di cure mediche nello stesso ospedale. Un uomo di 62 anni è invece stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

I danni provocati dalla mazza da baseball a una porta del Pronto Soccorso

Notte di follia all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni ha sfasciato i locali del nosocomio con una mazza da baseball, trasformando 12 dipendenti dell'ospedale in pazienti: medici, infermieri e vigilantes, infatti, hanno avuto bisogno di cure mediche in Pronto Soccorso; il 62enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri.

Tutto è iniziato questa notte: all'ospedale stabiese arriva una ragazza di 19 anni con sospetta bronchite; ad accompagnarla il 62enne, suo padre, persona già nota alle forze dell'ordine. L'uomo ha contestato l'operato dei sanitari e la qualità dell'assistenza fornita alla figlia: ha improvvisamente impugnato una mazza da baseball e ha iniziato a colpire tutte le porte del Pronto Soccorso; poi, è entrato nell'ufficio del medico di turno e ha colpito la scrivania. La guardia giurata in servizio ha provato a disarmare il 62enne, ma è rimasta ferita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, allertati dai presenti, che hanno arrestato il 62enne, che è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Dieci infermieri e un medico hanno avuto bisogno di cure mediche per stati di agitazione e ansia, mentre la guardia giurata ha riportato la distorsione di un dito della mano.