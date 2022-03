Sesso all’ospedale di Castellammare, video hot tra due sanitari in una stanza del Pronto Soccorso La vicenda è stata raccontata dalla testata Metropolis, che ha ricevuto quattro video che riprendono le scene di sesso nell’ospedale della provincia partenopea.

A cura di Valerio Papadia

Sesso tra due sanitari all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. A rendere nota la vicenda, che sarebbe avvenuta in una stanza del Pronto Soccorso del nosocomio, è la testata Metropolis, che oggi racconta, in un articolo, di aver ricevuto in redazione quattro video che ritraggono effusioni e scene di sesso esplicito tra due sanitari all'interno del San Leonardo.

Come riferisce il quotidiano, i video sono arrivati su una pen drive e sono stati spediti da un indirizzo fasullo di Ercolano, accompagnati da un foglio A4 con su scritto: "Questo è quello che succede al Pronto Soccorso di Castellammare". Alla redazione di Metropolis, come detto prima, sono arrivati quattro video, della durata di pochi secondi ognuno, ma sufficienti per mostrare atti sessuali espliciti tra i due sanitari. Chi ha registrato i video, riferisce ancora la testata, lo ha fatto utilizzando una camera nascosta nella stanza che ha fatto ad alcova, probabilmente già consapevole che avrebbe filmato quei comportamenti.

L'ospedale di Castellammare non ha ancora rilasciato dichiarazioni sui video hot che sarebbero stati girati all'interno del nosocomio, ma con ogni probabilità sarà avviata una indagine interna – o forse è già stata avviata – per verificare la veridicità dei video e, eventualmente, risalire ai responsabili e prendere gli opportuni provvedimenti nei loro confronti.

Il caso dell'ospedale Policlinico di Napoli

Qualche anno fa, nel 2016, a Napoli esplose il caso, portato all'attenzione da Fanpage.it, di un rapporto sessuale consumato nei giardinetti dell'ospedale Policlinico, in pieno giorno. In quella occasione, fu uno studente di Medicina a filmare la scena e a condividere il video, facendo emergere la vicenda.