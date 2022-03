Sesso all’ospedale di Castellammare, indagine dell’Asl dopo i video hard L’Asl Napoli 3 Sud ha avviato una indagine interna per fare piena luce sui video hot tra sanitari ripresi all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia.

A cura di Valerio Papadia

La vicenda è esplosa all'improvviso ed è delicata, così l'Asl Napoli 3 Sud ha deciso di vederci chiaro, facendo subito partire una indagine interna. La vicenda è quella relativa ai rapporti sessuali tra alcuni sanitari in una stanza del Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, che ricade proprio nel territorio di competenza dell'Asl Napoli 3 Sud. I vertici dell'Azienda sanitaria locale, come appreso da Fanpage.it, hanno già tenuto una riunione preliminare ieri, giovedì 24 marzo, quando la vicenda è venuta alla luce; lunedì, invece, 28 marzo, ci sarà una riunione più approfondita per delineare la strategia da seguire e gli eventuali provvedimenti da adottare.

Video hot al Pronto Soccorso dell'ospedale

I rapporti sessuali al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare sono stati portati alla luce, come detto, ieri, giovedì 24 marzo 2022. È stato il quotidiano Metropolis a raccontare sulle sue pagine la vicenda: alla redazione, infatti, è giunto un plico, contenente un foglio A4 con su scritto: "Questo è quello che succede al Pronto Soccorso di Castellammare". Insieme al foglio, una chiavetta Usb contenente quattro file video, della durata di pochi secondo ciascuno, che ritraevano due sanitari, sempre gli stessi, scambiarsi prima effusioni e poi compiere atti sessuali in una stanza del Pronto Soccorso del San Leonardo. I video, come riporta chi li ha visionati, sono stati girati da una camera nascosta, posizionata in quella stanza da ignoti, che evidentemente, però, si aspettavano che avrebbe ripreso momenti di intimità tra i sanitari.