Serpente in strada a Napoli, paura a Gianturco. L'Istituto Zooprofilattico: "Innocuo e non velenoso" Un serpente è stato avvistato in strada in via Brecce a Sant' Erasmo a Gianturco. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Fanpage.it: "È innocuo"

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura a Gianturco, nella zona orientale di Napoli, dove questa mattina è stato avvistato un serpente in strada di colore scuro. L'insolito avvistamento è avvenuto in via Brecce a Sant' Erasmo, nei pressi dell'area ex Feltrinelli, a poca distanza da un edificio abbandonato e di una zona a verde, diventato ricettacolo di rifiuti. L'esemplare, raccontano alcuni passanti, era privo di vita.

L'Istituto Zooprofilattico a Fanpage.it: "È una specie innocua"

Sul rettile avvistato è intervenuto a Fanpage.it l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), che spiega: "Si tratta di un colubro – anche chiamato biacco – della specie Hierophis viridiflavus, famiglia dei Colubridi. È innocuo. Un serpente non velenoso, assolutamente non pericoloso. Rifugge dall'uomo se lo vede ed è utilissimo in natura. È, infatti, un mangia insetti. Purtroppo, viene spesso ucciso perché confuso con le vipere che sono velenose. Ma si tratta di un animale importante per l'equilibrio dell'ecosistema".

I consigli dell'Asl Veterinaria di Napoli

Conferma la specie anche l'Asl Napoli 1 Centro. "Si tratta di un biacco, un serpente innocuo, amico degli orti. Non c'è da preoccuparsi". Sulla presenza di esemplari di biacco a Napoli, al momento non risultano altre segnalazioni recenti all'Asl Veterinaria. In caso di avvistamento di particolari rettili, è consigliato, comunque, avvisare le autorità sanitarie per le opportune verifiche e non avvicinarsi per non correre rischi. Accorgimenti da utilizzare a maggior ragione per i bambini che potrebbero essere attratti da questi animali. È bene osservare le regole per evitare rischi.