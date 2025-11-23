Sequestro di ecstasy in polvere a Giugliano: spesso viene usata per drogare i drink di potenziali vittime.

La sostanza stupefacente è stata trovata dai carabinieri addosso a un 19enne – già noto alle forze dell’ordine – che è stato arrestato.

Un sequestro di ecstasy in varie forme quello effettuato dai carabinieri a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, e che ha portato all'arresto di un ragazzo di 19 anni, Joseph Pio Esposito, già noto alle forze dell'ordine. Durante alcuni controlli in strada, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano hanno fermato un'automobile con a bordo il 19enne che, alla vista dei militari dell'Arma, si è mostrato agitato.

E infatti, a seguito di una perquisizione personale, il 19enne è stato trovato in possesso di diverse bustine di ecstasy in varie forme: una bustina conteneva polvere rosa, un’altra 1 pillola blu e 4 rosa, una ancora 2,8 grammi di polvere beige. E poi, ancora, 2 bustine di ecstasy cristallizzata, oltre a una modesta quantità di hashish e 570 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. In particolare, l'ecstasy in polvere viene utilizzata per il cosiddetto drink spiking, viene cioè versata nei drink di ignari e potenziali vittime per abbassare le loro difese e raggirarle, derubarle o, peggio, violentarle. Pertanto, al termine del controllo, il 19enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio: il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.