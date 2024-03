Sequestro al ristorante a San Leucio: sale esterne abusive e sbancato terreno di 8mila metri quadri Sigilli per tre manufatti abusivi realizzati all’esterno del ristorante. Sequestrato un terreno di 8mila metri quadrati. L’operazione della Polizia Locale di Caserta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sale con i tavolini all'esterno abusive e 8mila metri quadrati di terreno sbancato e terrazzato senza autorizzazione. Scattano i sigilli a tre manufatti abusivi per un ristorante di San Leucio, a Caserta. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Caserta, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Sigilli per tre manufatti abusivi

Il blitz dei caschi bianchi è scattato nelle ultime ore. Gli agenti della Polizia Municipale, infatti, stanno intensificando il controllo e il monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del “mattone selvaggio”. In località San Leucio è stato ispezionato un ristorante all’esterno del quale erano stati realizzati 3 manufatti di circa 150 metri quadrati. Dal controllo documentale e dalla verifica dei luoghi espletato dagli Agenti della Polizia Locale, congiuntamente a personale Tecnico in servizio presso il Comune, i tre manufatti adibiti ed accessoriati per uso sala ristorante sono risultati essere stati realizzati in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia.

Sequestrato anche un terreno di 8mila metri quadrati

Dagli ulteriori accertamenti effettuati e controllo della zona adiacente al ristorante, è stato accertato che un lotto di terreno di circa 8mila metri quadrati è stato interessato da una attività di sbancamento e terrazzamento, il tutto realizzato in modo difforme alle autorizzazioni. Essendo i manufatti e lo sbancamento risultati privi dei titoli autorizzativi necessari e previsti dalle normative vigenti in materia Edilizia sono stati posti sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.