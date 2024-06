video suggerito

Sequestrato lounge bar a Pozzuoli: serata con 500 ragazzi ma senza licenze e agibilità I carabinieri hanno chiuso il Jungle Agriloungebar di via Montagna Spaccata; il titolare è stato denunciato.

A cura di Nico Falco

Quando i militari sono arrivati era in corso una serata con musica, erano presenti circa 500 ragazzi. Le casse, però, si sono spente dopo poco, locale evacuato e tutti a casa: l'evento era stato organizzato in assenza di licenze e la struttura non aveva l'agibilità. È per questo motivo scattato il sequestro del Jungle Agriloungebar, locale notturno di via Montagna Spaccata, a Pozzuoli, al confine col quartiere napoletano di Pianura.

L'intervento è stato effettuato ieri sera, 21 giugno, e si inquadra nel piano sulla movida cittadina predisposto dall'Arma e che comprende ispezioni e verifiche in bar e discoteche e, in generale, nelle zone dove si concentrano le attività del by night e quindi è presente un gran numero di giovani e giovanissimi. Nel corso delle verifiche nel lounge bar è stato accertato che non erano presenti le licenze obbligatorie; è poi emersa la problematica relativa struttura, che è risultata essere priva di agibilità e quindi potenzialmente pericolosa per i presenti.

La serata è stata di conseguenza interrotta e i ragazzi sono stati fatti uscire; le operazioni sono state condotte senza alcun problema di ordine pubblico. Al termine del controllo il titolare è stato denunciato.