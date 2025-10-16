napoli
Sequestrati noti campetti di calcio ad Agnano: il complesso sportivo è abusivo

La Polizia Locale ha sequestrato un complesso sportivo ad Agnano, Napoli Ovest: campetti, bar, spogliatoi e parcheggio erano stati realizzati senza titolo edilizio.
A cura di Nico Falco
Il complesso sequestrato ad Agnano
Diversi campetti di calcio di varie dimensioni, spogliatoi, uffici, bar e parcheggio: era completo di tutti i servizi, insomma. Ma era stato costruito tutto abusivamente. È quello che è risultato dagli accertamenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno sottoposto a sequestro un complesso sportivo di Agnano, nella periferia occidentale della città; il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare per le violazioni della normativa urbanistica e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il complesso sportivo è molto noto in città, negli anni è diventato un punto di riferimento sia per semplici partite tra appassionati sia per tornei amatoriali, scelto per le dotazioni e per la posizione: si trova, infatti, nella zona "delle scuderie", in una parte isolata di Agnano ma a pochi passi dall'uscita della Tangenziale ed è quindi molto semplice da raggiungere da ogni quartiere di Napoli.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti dell'Unità Operativa Fuorigrotta a seguito di un esposto arrivato alla Polizia Locale su presunte irregolarità edilizie. Un volta sul posto, gli agenti hanno accertato che, su un'area di circa diecimila metri quadrati, erano stati costruiti i quattro campetti da calcio e le strutture annesse, e che, a servizio dell'utenza, era stato realizzato anche un parcheggio scoperto di 80 metri quadrati; dalle verifiche è però emerso che tutte le costruzioni erano state realizzate in assenza di titolo edilizio. L'intera area è stata sequestrata.

Cronaca
napoli
