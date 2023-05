Sequestrati 70mila litri di vino nell’azienda dell’Avellinese: verranno distrutti In una azienda in Irpinia sono stati sequestrati 70 ettolitri di vino durante un controllo dei carabinieri: era senza tracciabilità, verrà distrutto.

A cura di Nico Falco

É di 70 ettolitri di vino bianco e rosso, ovvero 70mila litri, il totale sequestrato dai carabinieri in un'azienda vinicola in Irpinia: il prodotto era privo di tracciabilità e, in quanto tale, non poteva essere venduto perché potenzialmente pericoloso per il consumatore; è stata disposta la distruzione. L'operazione è stata condotta dai militari delle stazioni forestali di Mirabella Eclano e Volturara Irpina (Avellino).

Le verifiche rientrano nel quadro di servizi predisposti dal Comando e finalizzati e al controllo sulla corretta produzione, detenzione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli di qualità; sono state effettuate insieme ai carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Mirabella Eclano e con il supporto di personale dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) di Salerno.

Durante le operazioni i militari hanno ispezionato i locali destinati alla produzione e quelli per lo stoccaggio e hanno analizzato la documentazione relativa al vino, accertando che mancavano le certificazioni di tracciabilità. Al termine dell'intervento è stata elevata una sanzione a carico delle società pari a 47mila euro; il valore del vino sequestrato ammonta a circa 54mila euro.