Sequestrati 300 chili di cibo non tracciato tra piazza Garibaldi e il Vasto Blitz interforze nel centro di Napoli; controlli alla viabilità e nelle attività commerciali, elevate sanzioni per complessivi 1.500 euro.

A cura di Nico Falco

Tre quintali di cibo privo di tracciabilità sono stati sequestrati nella giornata di ieri nel centro di Napoli, durante una operazione interforze di Carabinieri, Polizia di Stato (commissariato Vicaria-Mercato), Guardia di Finanza, Polfer, Polizia Metropolitana e Asl Napoli 1 Centro. Il blitz si colloca nel più ampio piano di servizi mirati di controllo del territorio, che comprendono ispezioni anche nelle attività commerciali.

Le zone interessate dal blitz di ieri sono quelle di piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, porta Nolana e le immediate vicinanze. Nel corso dell'attività sono state identificate 173 persone; una di queste, titolare di un'attività commerciale, è stata denunciata a piede libero dalla Guardia di Finanza per falsità in registri e comunicazioni al termine delle verifiche sui registri contabili e di autocontrollo.

Sono stati controllati 60 veicoli, contestate due violazioni al Codice della Strada; le verifiche hanno riguardato anche tre attività commerciali: è stata elevata una sanzione amministrativa per un totale complessivo di 1.500 euro e sono stati sequestrati trecento chili circa di alimenti posti in vendita senza le informazioni di tracciabilità e di conseguenza potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.