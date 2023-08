Sequestrata officina nel centro di Napoli, scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica La Polizia Municipale ha sequestrato un’officina per moto nella zona dei Tribunali, nel centro storico; il responsabile denunciato per furto di energia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

L'attività era sprovvista di autorizzazione sanitaria e nulla osta impatto acustico, non c'era nessuna autorizzazione per il passo carrabile e la corrente arrivava tramite un allaccio abusivo direttamente dalla rete pubblica. È quello che hanno scoperto gli agenti dell'Unità San Lorenzo della Polizia Municipale nel corso di un controllo amministrativo presso un'officina per moto di piazzetta Giganti, nella zona dei Tribunali, nel centro storico di Napoli,

All'interno del locale i poliziotti hanno trovato numerosi telai di veicoli per i quali non è stato possibile risalire alla provenienza e che ora sono quindi al centro di ulteriori accertamenti. Durante l'ispezione è stato inoltre accertato che anche la gestione dei rifiuti prodotti dall'attività, ovvero olii esausti, batterie e pneumatici fuori uso, era inadeguata e non tracciabile.

Al controllo ha partecipato anche personale dell'Enel, che ha appurato l'esistenza della manomissione dell'impianto elettrico: era stato praticato un allaccio abusivo che bypassava il contatore e che permetteva il rifornimento direttamente dalla rete pubblica, azzerando di fatto i costi. L'intero locale è stato sequestrato e il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per il reato di furto di energia elettrica e per il mancato rispetto delle norme previste dal Testo Unico per l'Ambiente.

Gli agenti della stessa Unità Operativa, intervenuti in via Gianturco a seguito di alcune segnalazioni, hanno inoltre sequestrato un balcone abusivo lungo circa sei metri e largo uno che era stato costruito senza autorizzazioni al secondo piano di un appartamento; il proprietario dell'abitazione è stato denunciato.