Senzatetto pugnalato a piazza Cavour di notte, ricoverato all’Ospedale Pellegrini Un senzatetto 51enne è stato accoltellato in piazza Cavour questa notte da uno sconosciuto. Ricoverato in osservazione al Pellegrini. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un senzatetto è stato accoltellato nella notte in piazza Cavour, al centro storico di Napoli. La vittima, un 51enne di origini srilankesi, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che lo avrebbe aggredito per motivi non chiari, forse con un oggetto appuntito. Il ferito è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, per le cure mediche del caso. Il 51enne è stato ricoverato ed è attualmente in osservazione, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto attorno a mezzanotte. Al Pellegrini sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che stanno indagando su quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di piazza Cavour, per cercare di ricostruire quanto avvenuto, e per cercare di individuare ed identificare i responsabili.

Ieri il sindaco Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa per fare il bilancio dei 2 anni di mandato, ha acceso i riflettori anche sulla tematica dei senza fissa dimora. A Napoli se ne contano circa 2mila, che vengono costantemente assistiti dai servizi sociali del Comune e dalle associazioni di volontariato, sia laiche che religiose. "Abbiamo portato a 300 i posti di accoglienza per i senza tetto – ha spiegato il primo cittadino – i servizi sociali sono fondamentali e vanno rafforzati". Purtroppo, molti senzatetto rifiutano l'assistenza e preferiscono dormire in strada, piuttosto che recarsi presso i centri di prima accoglienza messi a disposizione dal Comune.