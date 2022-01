Senzatetto chiama i carabinieri: “Ho fame e freddo”: salvato dai militari È accaduto a Montesarchio, nella provincia di Benevento: i carabinieri hanno individuato il giovane, un 24enne, e sono riusciti a trovargli una sistemazione per la notte.

A cura di Valerio Papadia

Stremato dalla fame e dal freddo, ha telefonato al 112 per chiedere aiuto: un senzatetto di 24 anni, originario della Nigeria, è stato così salvato dai carabinieri a Montesarchio, nella provincia di Benevento. Il 24enne ha telefonato alla Centrale Operativa, avanzando una richiesta di aiuto, in un italiano non proprio corretto: "Ho fame e freddo" ha dichiarato all'operatore. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Montesarchio, appurato non si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, si sono messi così subito sulle tracce dell'uomo, rintracciandolo mentre camminava a piedi sulla via Appia: addosso aveva soltanto una maglia, un pantalone e delle scarpe estive, era dunque estremamente infreddolito e non mangiava da qualche giorno.

Quando i carabinieri lo hanno rintracciato, il 24enne si trovava nei pressi del bar pasticceria Princess: i militari dell'Arma lo hanno così portato all'interno del locale e lo hanno rifocillato, offrendogli un pasto caldo. Nel frattempo, i due carabinieri che lo hanno soccorso si sono adoperati affinché il 24enne non trascorresse ancora una notte all'addiaccio: hanno così telefonato all'Ufficio Immigrazione e alla Caritas di Benevento e gli hanno trovato una sistemazione proprio presso gli alloggi messi a disposizione dall'ente. Infine, i due militari hanno accompagnato il 24enne alla fermata dell'autobus e hanno atteso che questi salisse sul mezzo per Benevento: il giovane non ha potuto fare altro che ringraziare i carabinieri prima di partire alla volta dell'alloggio presso il quale ha trascorso la notte, in un letto e al riparo dal freddo sannita.