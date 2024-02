Senzatetto vive al Molo di Napoli: la storia di “Anna”, costretta a lasciare la sua panchina La storia della senzatetto che vive da 3 anni su una panchina del Molo Beverello. Dovrà andare via a causa dei lavori al Porto: “Aiutatela” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

La panchina dove vive la senzatetto al Molo di Napoli / Fanpage.it

"Anna" è una senzatetto che vive al Molo Beverello di Napoli. Ha 63 anni e da tempo non ha una dimora fissa, vive in strada, spesso aiutata da persone e passanti che le portano qualcosa da mangiare e da bere disinteressatamente, o dai turisti di passaggio che le offrono un panino o una bottiglietta d'acqua. Gli ultimi 3 anni li ha vissuti su una panchina al Molo Beverello, che si trova di fronte agli uffici della biglietteria Caremar, poco distante dal molo degli aliscafi, nella zona portuale. Ha scelto quella panchina per poter essere protetta dalle intemperie. Di fronte c'è la Base navale della Marina Militare, sede immaginaria dell'Ipm divenuta celebre con "Mare Fuori".

Ma adesso dovrà andare via. Il motivo? "A breve – spiega l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale di Napoli che ha preso a cuore la sua vicenda – con il restyling del Molo Beverello al Porto, le panchine dovranno essere smantellate. L'anziana senzatetto dovrà abbandonare il suo ricovero, ma purtroppo non ha dove andare".

La storia della senzatetto del Molo Beverello

"Anna" è un nome di fantasia per tutelare la sua privacy. Ma la sua storia di marginalità e sofferenza è reale. Ed è arrivata sulla scrivania dell'Assessorato alle Politiche Sociali, che quotidianamente segue oltre 2mila senzatetto in città, che vengono monitorati costantemente. Molti clochard, come spiegato più volte dall'amministrazione, purtroppo rifiutano l'accoglienza all'interno dei dormitori pubblici, che pur avendo tutti i comfort e offrendo pasti gratuiti e assistenza sanitaria, richiedono, però, il rispetto di un rigido codice di comportamento e di regole di ingresso.

Leggi anche Il mare restituisce una bottiglia con un messaggio all'interno: sorpresa sulla spiaggia di Miseno

La panchina dove vive la senzatetto al Molo di Napoli / Fanpage.it

La storia della 63enne costretta a lasciare la sua panchina al Porto per lavori di riqualificazione che sono, comunque, necessari, ha commosso il consigliere Paipais, che ha inviato una pec alla Centrale "SoS" Senza Dimora del Comune di Napoli: "Al fine di segnalare la situazione di difficoltà in cui versa la signora senza fissa dimora che ad oggi dimora su una panchina al Molo Beverello, frontale agli uffici di biglietteria Caremar. Lei chiede solo un supporto di accoglienza".

La panchina dove vive la senzatetto al Molo di Napoli / Fanpage.it