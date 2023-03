Senzatetto aggredito a Sarno, il video pubblicato sui social. Il sindaco: “Punire i responsabili” Sull’aggressione, rilanciata sui social dal deputato Borrelli, il sindaco di Sarno ha presentato un esposto in Procura. Il protagonista dell’aggressione ha poi inviato un video di scuse a Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora un episodio di violenza ripreso con un cellulare e condiviso sui social: a Sarno, nella provincia di Salerno, un senzatetto è stato aggredito da un ragazzo. L'episodio, da quanto si apprende, si è verificato alla stazione della cittadina del Salernitano nella notte tra sabato e domenica: è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) a denunciare l'accaduto.

"Abbiamo allertato le forze dell’ordine su questa vicenda affinché si prendano seri provvedimenti" ha detto Borrelli. "Ai giovani va insegnato il senso del rispetto, della legalità, che bisogna conquistarsi il proprio posto in società con il lavoro ed il sacrificio e non prendersi quel che si vuole con la violenza e la prepotenza".

Il sindaco di Sarno ha presentato un esposto in Procura

Attraverso il suo portavoce, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha fatto sapere di aver presentato, insieme al vicesindaco Roberto Robustelli e all'assessore alla Legalità Eutilia Viscardi, un esposto alla Procura di Nocera Inferiore. "Nel condannare con fermezza il grave episodio ed esprimere solidarietà al senzatetto aggredito, il Sindaco chiede che siano individuati e perseguiti penalmente i responsabili della vile aggressione avvenuta alle 5.30 di domenica mattina 26 marzo".

L'aggressore ha chiesto scusa in un video: "Ero ubriaco"

La vicenda, però, non si è conclusa con l'esposto presentato dal sindaco di Sarno. Il ragazzo ripreso nel video mentre aggredisce il senzatetto ha inviato un filmato al deputato Borrelli in cui chiede scusa per il gesto. Il giovane ha ammesso di essere sotto l'effetto dell'alcol e di non avere intenzione di fare del male al clochard.