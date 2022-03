Sentiero degli Dei, imbocca percorso sbagliato e si ritrova su un dirupo: turista canadese salvato L’uomo si è ritrovato su un costone di roccia a strapiombo sulla costa sottostante: è stato il Soccorso Alpino a localizzarlo e a trarlo in salvo.

A cura di Valerio Papadia

Ha approfittato del sole che oggi, domenica 20 marzo, ha spadroneggiato su quasi tutta la Campania e ha deciso di fare una escursione sul Sentiero degli Dei, noto percorso naturalistico che si snoda sui Monti Lattari, a picco sul mare tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Solo che la giornata immerso nella natura ha rischiato di trasformarsi in un incubo per un turista canadese che, non è ancora noto per quale motivo, ha imboccato un percorso sbagliato, parallelo al percorso tradizionale del Sentiero degli Dei, e si è ritrovato nei pressi di un canalone, a strapiombo sul costone di roccia sottostante. Vedendosi in difficoltà, il turista canadese ha così contattato una guida locale, che ha sua volta allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che subito si è attivato per rintracciare il malcapitato.

Due squadre tecnico-sanitarie sono partite così alla volta del punto indicato via Whatsapp dal turista canadese e lo hanno rintracciato senza grandi difficoltà: dopo una breve arrampicata, i soccorritori lo hanno rifocillato e dissetato e hanno riscontrato un buono stato di salute. A quel punto, gli uomini del Soccorso Alpino hanno proceduto, attraverso un sistema di corde, a calare il turista canadese sul sentiero sottostante, traendolo così in salvo. Infine, il malcapitato turista è stato accompagnato a valle, in località Nocelle: per lui, fortunatamente, soltanto un grande spavento, ma nessuna conseguenza fisica.