Sentenza Santo Romano: minorenne condannato a 18 anni. L'ira dei parenti della vittima: "Fate schifo" Condannato a 18 anni il minorenne accusato dell'omicidio di Santo Romano; il pm aveva chiesto 17 anni di reclusione. Delusione e rabbia di amici e familiari della vittima davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli.

A cura di Nico Falco

È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione il 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 2024 a San Sebastiano al Vesuvio, dopo una lite che sarebbe scoppiata in piazza tra diversi gruppi di giovani per un paio di scarpe sporcate. L'entità della condanna ha scatenato l'ira dei parenti e amici, che hanno urlato "Fate schifo". Il processo si è svolto con rito abbreviato presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

L'omicidio di Santo Romano

Alcune fasi dell'omicidio sono state ricostruite grazie ai filmati di una telecamera di sorveglianza che inquadra la piazza, dove si trova anche il Comune. Nelle immagini si vedono alcuni giovani, tra cui Romano, che si avvicinano all'automobile del 17enne e la circondano. In quel momento, gli spari: un proiettile ha centrato il 19enne al petto, un altro ha ferito uno dei ragazzi. Il 17enne, che successivamente ha confessato l'omicidio, ha detto di avere sparato perché si era visto alle strette e di averlo fatto alla cieca. Secondo le testimonianze di diversi giovani, tra cui anche il minorenne, la lite sarebbe partita per un paio di scarpe Gucci, un modello da 500 euro, che il 17enne indossava e che qualcuno avrebbe involontariamente sporcato pestandogli un piede.

La madre: giustizia ha fallito

La sentenza è stata accolta con grida indignate e di rabbia da parte dei parenti e degli amici che avevano già preso parte alle varie fasi del processo e che oggi erano in attesa all'esterno del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Filomena De Mare, la madre di Santo Romano, ha commentato: "La giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo, per questo i minorenni continuano ad ammazzare". Il verdetto è stato emesso dal giudice Lucarelli; la Procura (pm Ettore La Ragione) aveva chiesto 17 anni di reclusione per il giovane imputato. Per Mariarca, zia del ragazzo ucciso, "è un fallimento della società. Se proviamo a insegnare ai nostri figli il rispetto delle regole e poi vediamo queste cose… siamo in una guerra, non sotto le bombe ma di fronte a pistole e coltelli che possono colpirci in ogni momento".