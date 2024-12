video suggerito

Senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, ci sarà personale del 118 per le emergenze Vertice nella Prefettura di Napoli sulle festività: nella via dei presepi, durante gli orari del senso unico pedonale, ci sarà personale sanitario per intervenire in caso di emergenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

San Gregorio Armeno, immagine di repertorio

Per garantire il tempestivo intervento in caso di emergenze in via San Gregorio Armeno, dove durante le festività natalizie c'è il senso unico pedonale, ci sarà personale sanitario dell'Asl Napoli 1. La misura è stata stabilita oggi nel corso del vertice che si è tenuto oggi, 5 dicembre, nel Palazzo di Governo, convocato dal prefetto Michele di Bari e incentrato sulla problematica della regolamentazione del flusso pedonale nel centro storico di Napoli in occasione della ricorrenza dell'Immacolata e delle festività natalizie.

Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i dispositivi in atto in città per fare fronte al flusso turistico, tra cui l'istituzione del senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore affluenza, i tutor turistici a piedi e gli infopoint, il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e di pulizia delle strade. Parallelamente è stato deciso di potenziare anche la presenza del personale sanitario, in particolar modo per gli orari di maggior affollamento e nelle aree dove sono previsti particolari assembramenti, ovvero nei punti in cui sarebbe praticamente impossibile arrivare in tempo utile con ambulanze o con mezzi di soccorso: Ciro Verdoliva e Giuseppe Galano, rispettivamente direttore dell'Asl Napoli 1 Centro e Direttore del Servizio 118, assicureranno la presenza di personale sanitario per il pronto intervento negli orari e nei giorni stabiliti per il senso unico pedonale.

Alla riunione hanno preso parte Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive, Antonio de Iesu, assessore alla Legalità, Michele Mazzaro, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale, Lorenzo Iorio, presidente della Seconda Municipalità (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe), Ferdinando Apice, presidente della Quarta Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) e rappresentanti del Comune di Napoli e della Questura.