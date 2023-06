Trasporto pubblico a Napoli

Semafori intelligenti con le telecamere, dove sono a Napoli: la mappa delle strade Semafori con le telecamere in via Marina, via Caracciolo, la Riviera di Chiaia, Corso Umberto I, via Foria, via Salvator Rosa e Corso Vittorio Emanuele. L’elenco completo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al centro storico di Napoli i semafori con le telecamere e i sensori laser per regolare il traffico. Come anticipato da Fanpage.it, in totale si tratta di 270 nuovi impianti semaforici che il Comune di Napoli sta installando in città, 26 di questi saranno nelle zone del centro storico e del Lungomare ad oggi sottoposte a vincoli. Nell’elenco ci sono strade ad alta frequentazione, spesso oggetto di ingorghi e code, come via Marina, via Caracciolo, la Riviera di Chiaia, Corso Umberto I, via Foria, via Salvator Rosa e Corso Vittorio Emanuele, solo per citarne alcune.

Un progetto da circa 5 milioni di euro, dal titolo "Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico – Semafori", finanziato con i fondi PON METRO 2014-2020. La gara è stata aggiudicata alla Rti La Semaforica s.r.l. (Mandataria) – Semafori Controlli Automazione Elettronica S.p.A. – Project Automation spa.

L’installazione dei nuovi dispositivi che è partita nel 2021. Per ultimi sono stati lasciati i semafori che si trovano nelle aree più delicate, come quelle soggette a vincolo paesaggistico, per le quali occorrono speciali autorizzazioni. Sono 26 gli impianti di questo tipo.

I semafori smart hanno telecamere e laser

I semafori intelligenti montano telecamere Hikvision, con laser scanner Comark. I dati raccolti sul traffico vengono inviati alla Centrale Operativa con connessione 4G. La telecamera montata sul semaforo è in grado anche di leggere e riconoscere le targhe. Al momento, però, non è previsto un loro utilizzo per elevare le multe, anche se i dispositivi sono predisposti per farlo. Questo tipo di tecnologie serviranno anche per pianificare il traffico.

La mappa dei semafori con telecamere al centro di Napoli

Garibaldi DIR OVEST – Via Marina DIR EST; Corso Umberto – Piazza Garibaldi DIR EST OVEST; Via Poerio – Piazza Garibaldi DIR SUD EST; Via Foria – Corso Rosaroll DIR EST OVEST; Via Santa Teresa – Via Salvator Rosa DIR NORD – Via Santa Teresa – Via Salvator Rosa DIR SUD; Via Imbriani – Via Salvator Rosa DIR OVEST; Via Tasso – Corso Vittorio Emanuele DIR EST OVEST; Corso Vittorio Emanuele – Via Piedigrotta DIR NORD SUD; Via Posillipo via Mergellina DIR EST OVEST; Via Marina – Via Porta di Massa DIR EST – Via Marina – Via Porta di Massa DIR OVEST; Corso Umberto I – Piazza Bovio DIR EST OVEST; Corso Vittorio Emanuele – Piazzetta Cariati DIR NORD SUD; Via Caracciolo – Viale Dohrn DIR EST – Via Caracciolo – Viale Dohrn DIR OVEST; Riviera di Chiaia DIR EST OVEST; Corso V. Emanuele – Via del Parco Margherita DIR EST OVEST; Svincolo Autostradale Via Ferraris DIR OVEST – Svincolo Autostradale Via Ferraris DIR EST Via Nuova Poggioreale – Via Santa Maria del Pianto DIR EST – Via Nuova Poggioreale – Via Santa Maria del Pianto DIR OVEST Via Arenaccia – Piazza Ottocalli DIR NORD – Via Arenaccia – Via F.M. Briganti DIR SUD Via Don G. Bosco – Rampa del Campo DIR EST OVEST Via Foria DIR EST OVEST Via Giulio Cesare – Piazzale Tecchio DIR EST Corso Malta – DIR Sud Via Taddeo da Sessa civ. 75 DIR EST OVEST Via Galileo Feraris civ. 179 DIR EST – Via Galileo Ferraris civ. 179 DIR OVEST Via Volta – Via Reggia di Portici DIR OVEST IN – Via Volta – Via Reggia di Portici DIR EST Largo Alessandro Lala dir OVEST

Gli impianti possono seguire il movimento dei telefonini

I semafori intelligenti sfruttano le tecnologie telematiche ITS (Intelligent Transportation Systems), che sono utilizzate per studiare la mobilità di passeggeri e merci. Obiettivo: sviluppare un sistema di mobilità sostenibile.

Gli impianti di Napoli monitoreranno i flussi di traffico, integrando i dati ottenuti dai sensori di campo utilizzati per il sistema semaforico centralizzato con i dati raccolti da sensori di rilievo del traffico. “Il sistema – come si legge nel progetto – sarà predisposto anche all’acquisizione di dati derivanti da sistemi FCD, qualora l’amministrazione decidesse di acquisirne. Le tecnologie FCD sono utilizzabili per avere dati anche in tempo reale sulla situazione del traffico su tutta la rete stradale provinciale ed autostradale”.

FCD sta per Floating car data o Floating cellular data. Si tratta di una tecnologia in grado di leggere i dati geolocalizzati, velocità, direzione di viaggio e informazioni temporali provenienti da telefoni cellulari all'interno dei veicoli. Se in auto c’è un telefonino acceso, il sistema si aggancia alla cella e fornisce una serie di dati sullo spostamento. Il tutto, ovviamente, garantendo privacy e anonimato.