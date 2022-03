Sei chili di Rolex in auto, ma non sono orologi: droga col noto marchio sequestrata nel Napoletano I militari hanno sequestrato 58 panetti di hashish che riportavano il marchio Rolex sulla confezione nell’auto di un 46enne, che è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Blitz dei carabinieri nella notte contro il traffico di sostanze stupefacenti: a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli, i militari del Nucleo Investigativo partenopeo hanno sequestrato quasi 6 chili di hashish, mentre un 46enne è finito in manette. Durante un controllo, i carabinieri hanno fermato un'automobile che transitava in via Massena Macedonia: nell'abitacolo, i militari hanno rinvenuto 5 chili e 800 grammi di hashish, suddivisi in 58 panetti. Grande è stata la sorpresa dei carabinieri quando hanno letto la scritta riportata sulle confezioni di droga: Rolex, come il famosissimo marchio di orologi, di cui veniva riportato anche l'iconico logo, la corona, contraffatto. Per il conducente della vettura che trasportava l'ingente quantitativo di droga è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio: si tratta di Salvatore Ruocco, 46enne già noto alle forze dell'ordine e residente al Parco Verde di Caivano. L'uomo è stato tradotto in carcere in attesa di giudizio.

Due pusher arrestati a Napoli: spacciavano droga con il paniere

A Ponticelli, periferia orientale di Napoli, i carabinieri hanno invece arrestato due pusher. I militari dell'Arma sono stati attirati da un paniere – la classica cesta utilizzata per la spesa – che veniva calato dal quinto piano di un palazzo in via Vera Lombardi fino al piano terra. "Seguendo" il paniere, i carabinieri sono riusciti a risalire agli spacciatori: si tratta di una coppia, Francesco Cliente, classe 76 e di Antonietta Uccella, 39 anni. Nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto altra droga e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio.