La droga nel paniere come la spesa di una volta: arrestati due pusher a Ponticelli Un uomo e una donna sono finiti in manette alla periferia orientale di Napoli: i carabinieri li hanno sorpresi mentre spacciavano droga con un paniere dal balcone di casa.

A cura di Valerio Papadia

La droga nel paniere, come fosse la spesa di una volta, quando a Napoli dai balconi si calavano ceste di vimini o plastica attaccate a una corda nelle quali il garzone di bottega riponeva generi alimentari e altri acquisti. Due pusher, un uomo e una donna, sono finiti in manette a Ponticelli, periferia orientale del capoluogo campano: i carabinieri li hanno intercettati in via Vera Lombardi, mentre spacciavano dosi di sostanza stupefacente proprio tramite il paniere. I militari dell'Arma della tenenza di Cercola, dal balconcino al quinto piano di un edificio che sorge sulla strada, hanno notato un paniere di plastica che veniva calato fino al piano terra: qui, qualcuno depositava banconote nella cesta e ne prendeva un involucro. I carabinieri hanno così "seguito" il filo del paniere, facendo attenzione a non farsi vedere, e sono riusciti a sorprendere due "clienti", che avevano appena acquistato dosi di marijuana.

Seguendo ancora il paniere, i militari hanno scovato i due pusher: una coppia, Francesco Clienti, classe 76 e Antonietta Uccella, 39 anni. Nella loro abitazione, dalla quale partiva il cesto di plastica, i carabinieri hanno scoperto due dosi di marijuana e 260 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Arrestati per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, i due sono stati portati in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Durante le operazioni, in un vano condominiale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche una pistola a salve, due coltelli, un passamontagna, due paia di guanti e un proiettile calibro 9×21.

L'auto del pusher arrestato colpita da una bomba circa un anno fa

Circa un anno fa, nel maggio del 2021, l'automobile di uno dei due pusher arrestati oggi, Francesco Clienti, è stata colpita da una bomba. Proprio in via Vera Lombardi – dove oggi è stato sorpreso a spacciare – l'11 maggio dello scorso anno, la Smart utilizzata dall'uomo è stata distrutta da una bomba.