“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo

Immagine di repertorio

Per anni ha sottoposto la moglie e la figlia a continue violenze, picchiandole e insultandole. Violenze che sono culminate, qualche ora fa, nell'ennesima aggressione, al termine della quale i carabinieri hanno arrestato il padre e marito violento, un uomo di 61 anni. I carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in un appartamento di Varcaturo, frazione della città del Napoletano, per la richiesta di un aiuto da parte di una donna: arrivati in casa, i militari dell'Arma hanno notato una porta quasi completamente divelta e delle macchie di sangue sul pavimento e su un interruttore; per terra, una donna di 57 anni, con il volto livido, mentre in barricata in una stanzetta una donna di 31, la figlia, con il volto sanguinante e tumefatto. A picchiare le due donne il padre e marito, un uomo di 61 anni, anch'egli in casa in quel momento.

Sul cellulare video e foto delle aggressioni subite

La figlia racconta ai carabinieri quanto accaduto ma il padre, nonostante la presenza dei militari, continua a minacciarla. Soltanto l'intervento di altri carabinieri ha riportato la calma e ha convinto la giovane donna ad aprirsi: dal suo racconto sono emersi anni di aggressioni e violenze, corroborate anche da video e foto nei quali la ragazza ha immortalato precedenti aggressioni e ferite riportate. In occasione dell'ultima violenza, le due donne avevano consigliato al 61enne, che invece non ne aveva voglia, di recarsi al lavoro: è bastato questo a scatenare la sua ira. L'uomo ha insultato la figlia: "Ho il porco a ingrassare in casa, sei brutta!" ha detto alla ragazza, alludendo alla sua stazza, per poi picchiare violentemente lei e la madre.

Le donne sono state portate in ospedale e medicate

Al termine dell'intervento dei carabinieri, il 61enne è stato tratto in arresto: l'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le due donne, invece, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: per loro ferite giudicate guaribili in 42 giorni ciascuna.