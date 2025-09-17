napoli
video suggerito
video suggerito

“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo

L’uomo sottoponeva moglie e figlia a violenze fisiche e psicologiche da anni. Al culmine dell’ennesimo episodio, il 61enne è stato arrestato dai carabinieri.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Per anni ha sottoposto la moglie e la figlia a continue violenze, picchiandole e insultandole. Violenze che sono culminate, qualche ora fa, nell'ennesima aggressione, al termine della quale i carabinieri hanno arrestato il padre e marito violento, un uomo di 61 anni. I carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in un appartamento di Varcaturo, frazione della città del Napoletano, per la richiesta di un aiuto da parte di una donna: arrivati in casa, i militari dell'Arma hanno notato una porta quasi completamente divelta e delle macchie di sangue sul pavimento e su un interruttore; per terra, una donna di 57 anni, con il volto livido, mentre in barricata in una stanzetta una donna di 31, la figlia, con il volto sanguinante e tumefatto. A picchiare le due donne il padre e marito, un uomo di 61 anni, anch'egli in casa in quel momento.

Sul cellulare video e foto delle aggressioni subite

La figlia racconta ai carabinieri quanto accaduto ma il padre, nonostante la presenza dei militari, continua a minacciarla. Soltanto l'intervento di altri carabinieri ha riportato la calma e ha convinto la giovane donna ad aprirsi: dal suo racconto sono emersi anni di aggressioni e violenze, corroborate anche da video e foto nei quali la ragazza ha immortalato precedenti aggressioni e ferite riportate. In occasione dell'ultima violenza, le due donne avevano consigliato al 61enne, che invece non ne aveva voglia, di recarsi al lavoro: è bastato questo a scatenare la sua ira. L'uomo ha insultato la figlia: "Ho il porco a ingrassare in casa, sei brutta!" ha detto alla ragazza, alludendo alla sua stazza, per poi picchiare violentemente lei e la madre.

Le donne sono state portate in ospedale e medicate

Al termine dell'intervento dei carabinieri, il 61enne è stato tratto in arresto: l'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le due donne, invece, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: per loro ferite giudicate guaribili in 42 giorni ciascuna.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Un anno fa moriva Chiara Jaconis, uccisa da una statuina ai Quartieri Spagnoli a Napoli
Oggi la famiglia in udienza da Papa Leone XIV
Chiusa l'inchiesta su 13enne, resta quella sui genitori
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views