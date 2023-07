Segnalata a Napoli l’auto di Brenda Cuomo, scomparsa dal Salernitano Avvistata a Napoli l’auto di Brenda Cuomo, la 23enne di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso; i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa.

A cura di Nico Falco

Potrebbe essere arrivata a Napoli Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa da Pellezzano, in provincia di Salerno, di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di venerdì: Fanpage.it apprende da fonti qualificate che la sua automobile è stata segnalata poco dopo la mezzanotte della notte tra venerdì e sabato nel centro di Napoli, in zona Salvator Rosa.

La ragazza, residente nella frazione Capriglia, lavora come commessa in un negozio della zona Est di Salerno. È di corporatura snella, alta 1.60 per 45 chili, ha tatuaggi sulle braccia e uno, vistoso, sulla spalla sinistra. La sua scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Mercatello nella serata del 30 giugno. Quel giorno la 23enne non era andata al lavoro, aveva detto alla madre che sarebbe rimasta a casa perché la sera prima aveva fatto molto tardi. Quando la donna era tornata, però, non l'aveva trovata; non era riuscita a contattarla e quindi in serata aveva deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Brenda Cuomo si sarebbe allontanata senza telefono cellulare, con la sua automobile, un Renault Clio bianca; la vettura è quella intercettata dai lettori di targa poche ore dopo a Napoli. Le indagini sono in carico ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che nelle scorse ore hanno ascoltato le persone che frequenta la ragazza; gli amici più stretti avrebbero riferito di averla vista negli ultimi giorni inquieta, come preoccupata per qualcosa, turbata. Secondo quanto riferito dai genitori agli investigatori, non aveva problemi di droga o di depressione. Al momento i carabinieri non tralasciano nessuna pista.