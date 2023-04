Segna l’Inter, boato e festa a Napoli: è il gol che può valere lo Scudetto degli Azzurri Boato di gioia a Napoli dopo che l’Inter ha segnato due reti in 4 minuti contro la Lazio: ora agli Azzurri basta vincere alle 15 per conquistare lo Scudetto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'Inter segna contro la Lazio, a Napoli scoppia la festa: un boato ha accompagnato prima la rete di Lautaro Martinez e poi quella di Robin Gosens contro i biancocelesti, arrivati a distanza di quattro minuti, perché si tratta di due reti che potrebbero consegnare lo scudetto agli azzurri di Spalletti dopo 33 anni di attesa. Ora gli Azzurri attendono solo la gara contro la Salernitana delle 15: un successo, significherebbe matematicamente Scudetto.

Alle 14.04 il primo boato, alle 14.10 il secondo ancora più fragoroso: lo Stadio Maradona ha letteralmente tremato, ma complessivamente in tutta Napoli il grido di gioia si è esteso in un attimo. E molti hanno iniziato a intonare in strada le note de ‘O Surdato Nnamurato. E quella festa che era iniziata già nella serata di ieri, ha assunto i contorni del tripudio: bandiere, sciarpe, fumogeni e cori da stadio. Tutta Napoli, di fatto, sta iniziando a crederci sul serio: serviva che la Lazio non vincesse a Milano contro l'Inter, ma per oltre un'ora tutto sembrava compromesso, con i biancocelesti avanti di una rete. Poi, i cinque minuti di arrembaggio interista (nel finale è arrivato anche il terzo gol) hanno fatto sì che a Napoli iniziasse sul serio la gioia più irrefrenabile.

Forze dell'ordine che intanto hanno attivato dalle 14 il blocco alla circolazione dei veicoli: già da questa mattina sono arrivati migliaia di tifosi da tutti i quartieri, ma anche dal resto della provincia e della Campania, da altre regioni e perfino dall'estero: nessuno vuole perdersi la grande festa, che potrebbe iniziare alle 17 con il fischio finale di Napoli-Salernitana.