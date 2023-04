Festa Scudetto Napoli, tifosi in corteo da Piazza Dante verso lo Stadio Maradona Lungo corteo di tifosi da piazza Dante in direzione dello Stadio Maradona a Fuorigrotta: sciarpe, bandiere e fumogeni nella lunga marcia azzurra verso lo stadio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Napoli la festa Scudetto è già iniziata: a diverse ore dal calcio d'inizio di Inter-Lazio (ore 12.30) e di Napoli-Salernitana (ore 15), i tifosi hanno già invaso le strade cittadine, addobbate da settimane in attesa del grande giorno che potrebbe essere proprio oggi, domenica 30 aprile. A Piazza Dante si sono radunati migliaia di tifosi provenienti da tutti i quartieri cittadini, che poi sono partiti in direzione stadio.

Una lunga marcia azzurra con sciarpe, bandiere e fumogeni rigorosamente azzurri, approfittando anche del blocco alla circolazione veicolare che scatterà alle 14 in punto trasformando tutto il Centro di Napoli in una immensa isola pedonale. Molti hanno scelto il motorino per la tratta, ma i più hanno optato per la traversata a piedi della città: da piazza Dante fino a piazzale Tecchio a Fuorigrotta, una lunga marcia di tifosi di tutte le età, rigorosamente in azzurro.

Anche a Fuorigrotta c'è già gran parte del tifo, pronto per entrare allo stadio (i varchi apriranno come di consueto ore prima della gara, prevista per le 15). Quasi tutti col cellulare pronti a seguire Inter-Lazio, dal cui risultato dipende una buona fetta della possibilità di vincere lo scudetto quest'oggi: servirà infatti che la Lazio non vinca a San Siro e che subito dopo il Napoli batta la Salernitana. A quel punto, il distacco dai biancocelesti sarebbe superiore ai 18 punti e dunque, il Napoli vincerebbe il titolo quando mancano ancora 6 giornate alla fine del campionato: in ogni caso il 4 giugno a Fuorigrotta, giorno di Napoli-Sampdoria, ultima di campionato, ci sarà la festa "ufficiale" dello Scudetto, mentre quella spontanea inizierà con la matematica vittoria. E che in realtà è già iniziata.