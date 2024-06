video suggerito

Studente di 16 anni fermato: ha tentato di uccidere giovane pugnalandolo al petto A una svolta le indagini sull’accoltellamento di un giovane nel Nolano, ridotto in gravi condizioni per una ferita al torace. Fermato un ragazzo di sedici anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

I carabinieri della Compagnia di Nola, in provincia di Napoli, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno eseguito un fermo nei confronti di un 16enne di Cimitile. Il giovane, uno studente, incensurato, risulta gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Sarebbe stato lui, secondo le indagini, ad aver accoltellato un 20enne incensurato di Tufino, nel Nolano, tuttora in gravi condizioni.

Le indagini si sono avvalse di segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112 nella serata di domenica. Grazie a questi elementi il soggetto è stato identificato e arrestato. Ora il minore è stato trasferito nel centro di prima accoglienza di Napoli, in attesa dell’interrogatorio di convalida.

La vittima è stata colpita con un coltello al torace. Il 20enne pugnalato è stato portato prima all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, distante poche centinaia di metri dal luogo del ferimento, è stato poi trasferito a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, presso l'Ospedale del Mare dove si trova ora ricoverato: il giovane è in gravi condizioni ed è in prognosi riservata.