video suggerito

Secondigliano, assalta il portavalori alle Poste con un fucile a canne mozze: rapinatore messo in fuga Il malvivente è stato messo in fuga dalle guardie giurate prima che potesse compiere la rapina. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Assalto armato nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio, a un furgone portavalori all'esterno di un ufficio postale a Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli: un uomo, con il volto travisato e armato di un fucile a canne mozze, ha tentato una rapina al furgone portavalori, in quel momento impegnato nelle operazioni di prelievo del denaro contante dall'ufficio postale di vico Vincenzo Valente.

Compreso quanto stesse per accadere, le guardie giurate impegnati nelle operazioni si sono chiuse all'interno del furgone portavalori e dell'ufficio postale, mettendo in fuga il rapinatore e di fatto evitando che la rapina fosse messa a segno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella e quelli della stazione di Secondigliano, che hanno avviato le indagini per identificare l'autore della tentata rapina; fortunatamente, non si registrano feriti.

È andata a segno invece, sempre questa mattina, la rapina compiuta ai danni dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in via Basile a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. Rapinatori armati hanno fatto irruzione nell'ufficio e hanno minacciato un dipendente, facendosi consegnare l'incasso e fuggendo via con il bottino, che non è ancora stato quantificato. Anche su questo episodio indagano i carabinieri.