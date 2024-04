video suggerito

Se ti rubano gli Airpods e li geolocalizzi i carabinieri possono recuperarli. Com’è accaduto in questo caso Storia di un paio di auricolari sottratte da un ufficio e recuperate dai carabinieri con la funzione di geolocalizzazione. Chi le stava usando denunciata per ricettazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli airpods Apple

La possibilità di geolocalizzare i propri accessori dello smartphone è ormai comune a tutti i telefoni di gamma medio-alta. Spesso questa funzione serve per recuperare qualcosa che si è perso o dimenticato a casa o in ufficio. In alcuni casi, come ad esempio borseggi e furti, si cerca di capire dove possano essere finiti. Su Tiktok ci si può spesso imbattere in video ironici con le immagini di telefoni, tablet, computer o auricolari e orologi smart rubati e localizzati via gps all'estero, cioè subito "smerciati" dal ladruncolo di turno.

Ma ci sono anche casi in cui si riesce a recuperare il maltolto. Occorre ovviamente accorgersene in tempo utile e avere la "fortuna" che il bottino non abbia già preso il largo. È accaduto a Frigento, piccolo centro in provincia di Avellino: l'impiegato di una ditta, originario di Ariano Irpino, rientrato in ufficio dopo le vacanze pasquali, si è accorto che gli auricolari del suo smartphone, regolarmente riposti in un cassetto, erano spariti.

L’uomo si è allora rivolto ai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che, grazie alla geolocalizzazione del device, sono risaliti ad un'abitazione in aperta campagna nel comune di Frigento. Una veloce attività ispettiva e le auricolari ( Airpods Apple, del valore di circa 300 euro) sono state ritrovate nella disponibilità di una ragazza di 28 anni, originaria del posto. La donna ora dovrà ora rispondere del reato di ricettazione (è presunta innocente fino a sentenza definitiva) Gli auricolari sono stati restituiti all’avente diritto, ma le indagini proseguono per risalire all’autore del presunto furto.