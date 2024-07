video suggerito

Il castello gonfiabile si sgonfia all’improvviso: bambini feriti al campo estivo della scuola L’incidente è accaduto questo pomeriggio in un istituto paritario di Casoria, nella provincia di Napoli. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Diversi bambini sono rimasti feriti in una scuola di Casoria, nella provincia di Napoli. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, si è verificato infatti un incidente in un istituto paritario della città dell'hinterland partenopeo, dove era in corso un campo estivo: uno dei castelli gonfiabili installati per far svagare i bambini si sarebbe improvvisamente sgonfiato e i bambini che si trovavano in quel momento al suo interno sono rimasti lievemente feriti. Soccorsi, i bimbi sono stati trasportati all'ospedale Santobono di Napoli, dove sono stati tutti visitati e dimessi senza giorni di prognosi.

Nell'istituto scolastico sono giunti i carabinieri della stazione di Casoria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica e le cause dell'incidente; il castello gonfiabile interessato è stato posto sotto sequestro dai militari dell'Arma per i dovuti accertamenti.