“Se non torni mando il video intimo a nostro figlio”: arrestato 34enne per stalking a Napoli

Decine di messaggi, minacce e il ricatto: “Rendo noto un nostro video intimo”. Tutto per costringere l’ex a tornare: arrestato dai carabinieri.
A cura di Redazione Napoli
«Se non torni da me mando un nostro video intimo a nostro figlio». Con questa minaccia un 34enne di Napoli cercava di costringere la moglie a tornare insieme a lui. L’uomo, accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Capodimonte dopo l’ennesimo episodio di violenza.

La donna, Lucia, aveva già denunciato quella che potremmo tranquillamente definire una escalation di comportamenti ossessivi. I carabinieri di Napoli hanno documentato decine di messaggi, fino a 80 vocali Whatsapp di fila, insulti e minacce dopo la separazione. Era tornata a casa solo per paura di reazioni imprevedibili, ma la situazione è degenerata di nuovo, culminando in una scenata durante il compleanno del figlio.

Quando l’uomo ha minacciato di inviare il video al minore, Lucia si è rivolta ai carabinieri, raccontando anni di vessazioni. Anche durante la denuncia i messaggi continuavano ad arrivare, costringendola a spegnere il telefono. I militari, intervenuti a casa, hanno trovato l’abitazione distrutta dall’ira del 34enne, che è stato bloccato e trasferito in carcere in attesa di giudizio.

