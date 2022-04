Se ne va in giro per Napoli con una sciabola da pirata affilata di 50 centimetri: denunciato 22enne Il giovane è stato fermato e denunciato dalla Guardia di Finanza al Rione Traiano, tra Soccavo e Fuorigrotta, alla periferia occidentale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un giovane di 22 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi a Napoli: gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, infatti, lo hanno sorpreso mentre se ne andava in giro con una sciabola da pirata affilata e lunga circa 50 centimetri. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli stavano svolgendo un'attività di controllo del territorio al Rione Traiano, vasto complesso di edilizia popolare tra Soccavo e Fuorigrotta, periferia occidentale della città, quando si sono imbattuti nel 22enne, che si trovava alla guida di un'auto. Dopo averlo fermato, i finanzieri hanno notato la sua agitazione e hanno deciso di approfondire il controllo, perquisendo l'abitacolo: sotto il sedile, dal lato del conducente, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto la sciabola. Non è ancora chiaro se si tratti di una riproduzione o di un'arma originale d'epoca, fatto sta che la lama affilata ne rende illegale il porto, ragione per la quale la sciabola è stata sequestrata e il 22enne denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

A Napoli fermato un giovane con una katana

Soltanto lo scorso gennaio, ancora gli uomini della Guardia di Finanza, ancora a Napoli, sorpresero un giovane che andava in giro con una katana da samurai. Il 21enne fu fermato mentre passeggiava in piazza del Plebiscito, nel cuore della città, con una katana giapponese, di quelle tipicamente utilizzate dai samurai, dalla lama di 50 centimetri; il giovane fu trovato in possesso anche di un coltello con la lama di 15 centimetri.