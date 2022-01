Napoli, fermato un giovane “samurai” armato di kitana a Piazza Plebiscito Un 21enne napoletano fermato dalla Finanza a Guardia di Plebiscito: aveva con sé una katana giapponese ed un coltello con manico tirapugni in un borsone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La katana sequestrata dalla Guardia di Finanza.

Un 21enne sorpreso a girare con una kitana per le strade di Napoli: lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che lo ha fermato e posto sotto sequestro l'arma, denunciandolo in stato di libertà per porto abusivo di armi. Oltre alla tipica spada dei samurai giapponesi, il giovane aveva con sé anche un coltello con annesso tirapugni sul manico. La vicenda è accaduta in pieno centro storico partenopeo: i Baschi Verdi avevano notato il giovane, un napoletano di 21 anni, mentre camminava per le strade con un borsone dal quale si intravedeva una specie di manico, che cercava di mimetizzarsi tra la folla.

Insospettitisi, i finanzieri della compagnia di Casalnuovo, in quel momento nel centro storico partenopeo in supporto ai colleghi per il rafforzamento nei pattugliamenti cittadini, lo hanno pedinato. Fin quando, giunti in piazza del Plebiscito, lo hanno fermato per un controllo: all'interno del borsone hanno quindi ritrovato una katana giapponese dalla lama di 50 centimetri ed un altro coltello, con una lama di 15 centimetri, dotato anche di un tira-pugni sul manico. A quel punto, è scattato il sequestro delle armi, pericolosissime, e la denuncia del 21enne, che ora dovrà rispondere del reato di porto abusivo di armi: rischia da diciotto mesi a tre anni di reclusione, con pene aggravate perché portate in un luogo pubblico in presenza di altre persone. Non è la prima volta che armi di questo tipo vengono ritrovate in possesso di persone, spesso proprio in strada: e anche se il sequestro e la denuncia scattano immediatamente, il desiderio di possedere un'arma tipica dei samurai giapponesi, e quello di portarla in giro, pare non riuscire ad attenuarsi.