“Se me ne vado mi devi dare 1.500 euro”, poi picchia il marito e gli brucia i vestiti Una donna di 54 anni ha picchiato selvaggiamente il marito dopo avergli chiesto 1.500 per andarsene da casa. Arrestata dai carabinieri chiamati dall’uomo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha picchiato il marito, dando anche fuoco ad alcuni vestiti, dopo aver preteso 1.500 euro per andarsene di casa. Alla fine l'uomo è stato salvato dalla furia della donna dall'intervento dei carabinieri, che l'hanno arrestata e portata nel carcere femminile di Pozzuoli in attesa di giudizio: si tratta di una 54enne incensurata, ora accusata di estorsione, danneggiamento e maltrattamenti.

La vicenda è accaduta a Pozzuoli: la coppia aveva avuto una violenta discussione, al termine della quale la donna ha preteso dal marito 1.500 per lasciare casa. L'uomo si è opposto e a quel punto la donna ha avuto una reazione furibonda, aggredendolo selvaggiamente per poi danneggiare alcuni mobili e dare fuoco ad alcuni vestiti del marito. L'uomo è però riuscito ad avvisare il 112, e poco dopo sul posto sono arrivato i carabinieri: la donna era ancora visibilmente agitata, ma è stata ammanettata e arrestata. Si tratta di una 54enne incensurata, di origini domenicane, ora portata nel carcere femminile di Pozzuoli.

Controlli nella notte nelle aree della movida

Sempre nella cittadina che sorge nel cuore dei Campi Flegrei, ieri sera i carabinieri sono intervenuti in diverse zone della città per controlli a tappeto durante la movida. Un 42enne è stato trovato in possesso di coltelli e di un pugnale a doppia lama, mentre nel quartiere Reginelle sono stati trovati 5 grammi di cocaina e mezzo chilo di hashish nascosti in un'area pubblica. Diversi anche i controlli alle automobili, molte delle quali trovate senza assicurazione eppure regolarmente in circolazione per le strade della cittadina flegrea.