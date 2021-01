La Campania non riaprirà tutte le scuole, non ci sono le condizioni per riaperture generalizzate. Si limiterà per ora ad allargare il rientro a scuola in presenza per altre classi delle scuole elementari ma non per scuole medie inferiori e scuole medie superiori. Lo dice Vincenzo De Luca durante la sua settimanale diretta Facebook: "Vorremmo impegnare i medici per i tamponi anti-genici al personale sanitario, una campagna straordinaria. Dopo questa campagna di screening e controllo possiamo aprire. È un atto di responsabilità nei confronti di lavoratori, famiglie e studenti". Nelle prossime ore è previsto un vertice dell'Unità di crisi Covid.

Proprio oggi studenti delle scuole superiori in piazza per chiedere di poter tornare in classe in "piena sicurezza". I ragazzi si sono dati appuntamento davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale della Campania in viale Umberto Maddalena. Ad aprire la manifestazione uno striscione che recita ‘Vogliamo certezza, rientro in sicurezza' e lo slogan ‘Riprendiamoci la scuola'. Gli studenti chiedono di tornare in classe il 25 gennaio. Sulla vicenda scuole è chiaro e palese da tempo lo scontro fra Regione e Comune di Napoli. In tal senso domani alle 11 si svolgerà sulla piattaforma zoom una assemblea pubblica promossa dall'assessorato all'Istruzione del Comune di Napoli e dalle reti del privato sociale della dad solidale dal titolo "Riprendersi il futuro. La scuola non si rassegna".