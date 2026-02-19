napoli
Scuole chiuse domani per allerta meteo in Campania, alcuni comuni hanno già deciso

Per effetto dell’allerta meteo gialla in vigore fino al pomeriggio di domani, alcuni Comuni della Campania hanno deciso di tenere le scuole chiuse.
A cura di Valerio Papadia
A causa dell'allerta meteo gialla per temporali e forte vento in vigore in Campania fino al pomeriggio di domani, venerdì 20 febbraio, alcuni Comuni hanno deciso di tenere chiuse anche la scuole. Al momento, a prendere la decisione di tenere gli istituti di ogni ordine e grado chiusi per la giornata di domani, è stato il Comune di Benevento. Con apposita ordinanza, il sindaco Clemente Mastella ha infatti reso noto la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili, ma fatta eccezione per il Conservatorio Statale di Musica e le Università. Insieme alle scuole, resteranno chiusi anche i parchi pubblici, della Villa Comunale e dei cimiteri cittadini.

Contestualmente all'annuncio della chiusura degli istituti scolastici, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha raccomandato alla cittadinanza di prestare attenzione e di adottare tutte le misure previste in caso di allerta meteo per temporali e per forti raffiche di vento.

napoli
