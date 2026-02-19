Scuole chiuse domani per allerta meteo in Campania, alcuni comuni hanno già deciso

A causa dell'allerta meteo gialla per temporali e forte vento in vigore in Campania fino al pomeriggio di domani, venerdì 20 febbraio, alcuni Comuni hanno deciso di tenere chiuse anche la scuole. Al momento, a prendere la decisione di tenere gli istituti di ogni ordine e grado chiusi per la giornata di domani, è stato il Comune di Benevento. Con apposita ordinanza, il sindaco Clemente Mastella ha infatti reso noto la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili, ma fatta eccezione per il Conservatorio Statale di Musica e le Università. Insieme alle scuole, resteranno chiusi anche i parchi pubblici, della Villa Comunale e dei cimiteri cittadini.

Contestualmente all'annuncio della chiusura degli istituti scolastici, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha raccomandato alla cittadinanza di prestare attenzione e di adottare tutte le misure previste in caso di allerta meteo per temporali e per forti raffiche di vento.