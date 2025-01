video suggerito

Scuolabus sequestrato nel Napoletano, autista senza patente per guidarlo e niente assicurazione e revisione La Polizia Locale di Qualiano ha sequestrato uno scuolabus per 34 bimbi: conducente senza patente idonea, mezzo senza assicurazione e revisione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno scuolabus che poteva trasportare fino a 34 bambini è stato sequestrato dalla Polizia Locale a Qualiano, in provincia di Napoli. Ai controlli dei caschi bianchi è risultato che l'autista non aveva la patente idonea per guidare quel tipo di veicolo. Il mezzo, peraltro, è risultato privo di assicurazione e senza la revisione obbligatoria. A quel punto, gli agenti, guidati dal Comandante Gaetano Cerasuolo, non hanno potuto fare altro che sequestrare immediatamente il mezzo, a tutela della sicurezza dei piccoli cittadini e delle loro famiglie.

L'operazione rientra nelle attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale di Qualiano, sotto la guida del Comandante Gaetano Cerasuolo. Un’azione costante e determinata per contrastare l’illegalità e tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini. Il sequestro dello scuolabus è avvenuto nella giornata di lunedì 20 gennaio 2025.

La Polizia Locale ha messo in campo un’azione di controllo rivolta alla sicurezza dei piccoli studenti: sono stati controllati diversi scuolabus utilizzati per il trasporto dei bambini. Un mezzo adibito al trasporto scolastico, con capienza fino a 34 bambini, è risultato privo di assicurazione, senza revisione obbligatoria e condotto da una persona sprovvista della patente idonea per quel tipo di veicolo. Il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Sempre nell’ambito delle operazioni di contrasto all’illegalità, lo scorso weekend è stato effettuato un’operazione contro i venditori ambulanti che operavano senza le necessarie autorizzazioni. L’intervento ha consentito di ripristinare il rispetto delle regole e garantire un utilizzo corretto degli spazi pubblici.