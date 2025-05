Scuolabus a fuoco, l’autista salva i ragazzi prima che le fiamme distruggano il mezzo A Caiazzo, in provincia di Caserta. l’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che le fiamme distruggessero lo scuolabus. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Caiazzo, in provincia di Caserta, per un autobus pieno di ragazzi che è andato in fiamme nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, lungo la strada provinciale 336 ex Statale Sannitica che da Caserta porta a Caiazzo, in località Cappuccini. Non ci sono feriti, grazie alla prontezza di riflessi dell'autista del mezzo, fornito da una ditta privata ed adibito al trasporto degli studenti pendolari.

L'uomo, accortosi dell'incendio che stava scoppiando, ha subito fermato il bus, facendo scendere tutti i ragazzi in sicurezza, appena in tempo utile per evitare il peggio. Di lì a poco, infatti, le fiamme hanno avvolto l'intero bus, distruggendolo. Ancora da accertare le cause dell'incendio: sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza tutta l'area. Il traffico lungo la provinciale ha fatto registrare forti rallentamenti, dovuti ai soccorsi per i ragazzi e alle operazioni delle forze dell'ordine.

Sul posto anche i carabinieri della vicina stazione di Ruviano, oltre ai sanitari del 118 giunti con le ambulanze che, fortunatamente, sono risultate superflue visto che tutti stavano bene, a parte la paura riportata nella vicenda, e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Poco dopo, la stessa azienda del bus andato in fiamme ha inviato un altro bus per consentire a tutti di riprendere il viaggio senza problemi. La carcassa del bus, una volta spento l'incendio, è stata sottoposta ai rilievi necessari per capire le cause dell'incendio: nessuna pista è esclusa, compresa quella del guasto tecnico. Ma toccherà ai carabinieri fare chiarezza sulla vicenda.