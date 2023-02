Scuola, in Campania 200mila studenti senza mensa, è la seconda peggiore d’Italia: i dati Svimez La Svimez: “Un bambino di Napoli frequenta la scuola primaria per 200 ore in meno all’anno rispetto al suo coetaneo che cresce nel centro-nord”

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania oltre 200mila studenti non hanno la mensa a scuola, ben l'86,84% su 232mila alunni totali. È la seconda regione peggiore d'Italia per questa situazione, dopo la Sicilia all'87,82%, ma con meno studenti in valore assoluto (184.226). Una fotografia impietosa, scattata dalla Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Secondo lo studio, "un bambino di Napoli, o che vive nel Mezzogiorno, frequenta la scuola primaria per una media annua di 200 ore in meno rispetto al suo coetaneo che cresce nel centro-nord che coincide di fatto con un anno di scuola persa per il bambino del Sud".

Per un bimbo del Sud spesi 400 euro in meno

Per la Svimez, negli ultimi 10 anni il crollo degli investimenti nella scuola avrebbe ampliato le disuguaglianze. Al Sud si registrerebbe un calo del 30% della spesa per alunno in media inferiore di 400 euro rispetto al Nord. Il tema è stato affrontato oggi in una video illustrazione presentata a Napoli, in occasione dell’incontro “Un paese due scuole”, promosso da Svimez e L’Altra Napoli onlus, presso La casa di Vetro di Forcella, in cui ci si è confrontati sui divari di cittadinanza, tra istituzioni, esperti della scuola, della cultura e del terzo settore.

Svimez fa un esempio: "Nel nostro Paese ci sono due bambini, nati lo stesso anno. Una si chiama Carla e vive a Firenze, l’altro Fabio e vive a Napoli. Hanno entrambi dieci anni e frequentano la quinta elementare in una scuola della loro città. Ma mentre la bambina toscana – secondo i dati Svimez – ha avuto garantita dallo stato 1226 ore di formazione; il bambino cresciuto a Napoli non ha avuto a disposizione la stessa offerta educativa, perché nel Mezzogiorno mancano infrastrutture e tempo pieno". Nel video, infatti, a cura di SVIMEZ e con il contributo del giornalista e scrittore Antonio Fraschilla, si prendono ad esempio la storia di due bambini, uno del nord e l’altro del Mezzogiorno, con l’obiettivo di illustrare con chiarezza i divari scolastici presenti in Italia. Un solo Paese, due scuole diverse per quanto riguarda l’offerta educativa.

In Campania l'87% degli studenti non ha la mensa scolastica

Come evidenzia l’ultimo Rapporto Svimez, infatti, i servizi socio-educativi per l’infanzia sono caratterizzati dall’estrema frammentarietà dell’offerta e da profondi divari territoriali nella dotazione di strutture e nella spesa pubblica corrente delle Amministrazioni locali. Nel Mezzogiorno, circa 650 mila alunni delle scuole primarie statali (79% del totale) non beneficiano di alcun servizio mensa. In Campania se ne contano 200 mila (87%), in Sicilia 184 mila (88%), in Puglia 100 mila (65%), in Calabria 60 mila (80%). Nel Centro-Nord, gli studenti senza mensa sono 700 mila, il 46% del totale. Nel Centro-Nord, gli allievi della primaria senza palestra, invece, raggiungono il 54%. Analogamente, il 57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado.