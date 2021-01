Il Tar Campania boccia le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca sulla sospensione delle lezioni in classe a causa del Coronavirus. Da domani quarte e quinte elementari rientreranno in aula e da lunedì toccherà alle scuole medie. Il tribunale amministrativo, V Sezione presieduta da Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso di alcuni genitori, rappresentati dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri, ed emanato un decreto cautelare, fissando l'udienza collegiale per il 2 febbraio prossimo. Rispetto alle precedenti pronunce favorevoli alla Regione Campania, infatti, i giudici amministrativi hanno evidenziato che "la perdurante e perpetuata sospensione dell’attività didattica in presenza impone una rivalutazione dell’intero quadro". La Regione Campania, spiegano i giudici, ha emanato l'ordinanza quasi contemporaneamente al Dpcm del 14 gennaio del Governo, con misure più restrittive sulla scuola, senza però dimostrare che "l'insufficienza o l'inidoneità" delle norme nazionali. La Campania, peraltro, sottolineano i magistrati, è in fascia gialla.

L'unità di crisi: "Da domani si rientra in classe"

In merito alla decisione del Tar è intervenuta anche l'Unità di Crisi per l'emergenza Covid della Campania: "Il Tar della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria. Si ricorda che la Regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani, 21 gennaio 2021. Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio. Per la Secondaria di II grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche dell'Unità di Crisi. A breve sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali".

Le ordinanze di De Luca sospese

Nello specifico, i giudici si sono pronunciati per la sospensione dell’ordinanza numero 1/2021, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 24 gennaio 2021, e dell’ordinanza numero 2/2021, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per le IV e V classe delle elementari, e, ancora per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 23 gennaio 2021, che sono gli unici tuttora efficaci.

"Il Dpcm del 14 gennaio consente le lezioni in aula"

A fare ricorso un gruppo di genitori di studenti iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione (rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media), che hanno lamentato il persistere della sospensione delle attività didattiche in presenza, da diversi mesi, a causa del Coronavirus, in Campania, nonostante le leggi nazionali dispongano diversamente. In particolare, il Dpcm del 14 gennaio 2021 ha previsto che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – ossia le scuole superiori – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”. Mentre “l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione – elementari e medie – continua a svolgersi integralmente in presenza per le classi del primo ciclo successive alla terza (quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media), per le quali invece il DPCM, come detto, esclude la didattica a distanza (se non, limitatamente alla seconda e terza media, nell’ipotesi di accertato scenario di alto rischio, che non ricorre nella specie, risultando, la Regione Campania, classificata in cosiddetta “fascia arancione” fino all’11 gennaio 2021, e, attualmente in “fascia gialla”.