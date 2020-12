"Dopo l'Epifania avremo la ripresa dell'attività scolastica in presenza. Certo, dobbiamo vedere come evolve l'epidemia. Ma è bene prepararsi a fare quanto necessario. A prevedere magari entrate scolastiche con orari differenziati, tutto necessario per una ripresa in sicurezza". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al consueto appuntamento in streaming del venerdì sul suo profilo Facebook. Il presidente ha annunciato poi l'approvazione del bilancio di previsione 2021 della Regione Campania, anticipando che "siamo pronti ad aumentare del 40% il numero dei bus destinati per il trasporto scolastico".

De Luca: "Acquistati 259 nuovi bus"

"La prossima settimana – riprede De Luca – presentiamo l'acquisto di 259 bus nuovi e ne presentiamo una decina. È un altro blocco di bus nuovi acquistati dalla Regione Campania che si aggiunge ai 380 nuovi già consegnati a diverse aziende. A gennaio 2021 ne acquistiamo altri 140 bus nuovi. A giugno 2021 altri 105 e ci prepariamo in tempi medi per comprarne altri 150. Ieri abbiamo approvato il bilancio di previsione 2021. Noi il bilancio lo approviamo prima che l'anno cominci, non quando è finito. Cercheremo di fare uno sforzo enorme e non aumentare i tributi in Campania".

In Campania da questa settimana la Regione ha autorizzato la ripresa della didattica in presenza fino alla seconda elementare, mentre restano ancora a distanza le lezioni per le altre classi elementari, le scuole medie inferiori e superiori, che invece in zona arancione potrebbero tornare in classe per le lezioni in presenza. La Regione ha scelto una linea di maggiore prudenza, in controtendenza rispetto alle indicazioni nazionali.