Scuola, a Ischia 200 studenti fanno lezione in spiaggia Ha preso il via sull’isola di Ischia il progetto “Lessons on the beach”, che fino al prossimo 15 ottobre vedrà coinvolti circa 200 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole Guglielmo Marconi e Giovanni Paolo II. Tutti i pomeriggi, gli studenti si trasferiranno in spiaggia per seguire le lezioni.

A cura di Valerio Papadia

Il sogno di ogni studente potrebbe essersi avverato sull'isola di Ischia, dove a partire da oggi e fino al prossimo 15 di ottobre, approfittando del clima ancora più che mite, circa 200 studenti afferenti al I Circolo Didattico faranno lezione in spiaggia. È partito, infatti, il progetto "Lessons on the beach": tutti i pomeriggi, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuole Guglielmo Marconi e Papa Giovanni Paolo II si trasferiranno sulla spiaggia di San Pietro, dove sono stati allestiti tre gazebo, concepiti come vere e proprie aule, però all'aperto.

I piccoli studenti, dotati di mascherine, ma anche di magliette bianche, pantaloncini blu e cappellino forniti dalla scuola, affiancheranno alle normali materie anche lezioni su argomenti legati al mare e alla sua cultura, in vista anche del Consorzio nazionale "La cittadinanza del mare 2021" al quale parteciperanno. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione e patrocinato dal Comune di Ischia.

"Con una modalità di lezioni nuova, che non mancherà di fornire nuovi stimoli agli studenti, mireremo a rendere gli alunni e le alunne cittadini attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore" ha spiegato Josette Blenx, dirigente scolastica del I Circolo Didattico.