Scrive alla famiglia che sta per suicidarsi, 40enne salvata dai carabinieri in Irpinia

La vicenda a Montoro, nella provincia di Avellino, dove una donna di 40 anni ha annunciato alla famiglia, tramite un messaggio su Whatsapp, che si sarebbe suicidata. I carabinieri hanno trovato la donna, riversa in terra, in una zona boschiva della città: portata in ospedale, la 40enne non è in pericolo di vita.