Scossa di terremoto poco fa ai Campi Flegrei: magnitudo 2.9 alle ore 13.54 zona Pozzuoli

La scossa vista dal sismografo nella Solfatara

Scossa di terremoto poco fa a Pozzuoli, cuore dei Campi Flegrei. Il terremoto è avvenuto alle ore 13.54, in zona Rione Terra ed è stato distintamente avvertito dai residenti puteolani. Come ha comunicato l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 2.9 e si è verificata a una profondità di 2,8 chilometri.

Anche il Comune di Pozzuoli, come sempre accade in circostanze del genere, ha comunicato alla cittadinanza l'accadimento dell'evento sismico. "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.9 ± 0.3 localizzato nel cratere della Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 13:54 ora locale (UTC ore 12:54) del 05/01/2026, alla profondità di 2,76 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro" ha scritto sui social l'amministrazione comunale puteolana.

Da stamane si susseguono scosse a carattere bradisismico nell'area, il Comune di Pozzuoli aveva già allertato i residenti dello sciame sismico in atto. Da stamane erano 5 le scosse di terremoto che si sono susseguite: la più intensa si è verificata alle ore 4.42 locali a una profondità di 3 chilometri, ha avuto come epicentro Pozzuoli e una magnitudo di 2 della scala Richter.