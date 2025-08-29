Scossa di terremoto magnitudo 2.3 ai Campi Flegrei alle 12.02 di oggi venerdì 29 agosto

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 12.02 di oggi, venerdì 29 agosto. Lo segnalano le apparecchiature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata di magnitudo 2.3, con epicentro proprio nei pressi dell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli. Al momento no nIeri notte si era registrata una scossa di 3.0 di magnitudo che era stata avvertita in tutta l'area occidentale di Napoli. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Il Comune di Pozzuoli ha poi diffuso una nota in merito: