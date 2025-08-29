napoli
Scossa di terremoto magnitudo 2.3 ai Campi Flegrei alle 12.02 di oggi venerdì 29 agosto

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi nei Campi Flegrei, 2.3 di magnitudo. Non si registrano danni a cose o persone.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 12.02 di oggi, venerdì 29 agosto. Lo segnalano le apparecchiature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata di magnitudo 2.3, con epicentro proprio nei pressi dell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli. Al momento no nIeri notte si era registrata una scossa di 3.0 di magnitudo che era stata avvertita in tutta l'area occidentale di Napoli. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Il Comune di Pozzuoli ha poi diffuso una nota in merito:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:45 (UTC 09:45) del 29/08/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.
Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

Immagine
napoli
